WSJ узнала о требованиях к изолированному Катару

Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и другие страны Персидского залива подготовили список требований к Катару для возобновления дипломатических отношений. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Одним из основных требований является сокращение объема вещания спутникового телеканала Аль-Джазира, базирующегося в Катаре.

Также от Дохи требуют гарантии прекращения финансирования экстремистских группировок, обвинение в котором стало одной из причин разрыва дипломатических отношений, и поддержку террористического движения Братья-мусульмане.

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Окончательный список требований, сообщили источники издания, согласовывается.

Ожидается, что он будет представлен в ближайшее время.

Напомним, десять стран Ближнего Востока и севера Африки обвинили Катар в поддержке терроризма и разорвали дипломатические отношений с этой страной.

На такие меры пошли в Саудовской Аравии, ОАЭ, Йемене, Ливии, Мавритании, Маврикии, Бахрейне, Египте, Мальдивской Республике и на Коморских островах.

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