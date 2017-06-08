ВИДЕО: Школьники взорвали канализационный коллектор ради лайков

 

Фото: Скриншот видео

Пользователи Сети обсуждают видеоролик, на котором запечатлено, как некие подростки устроили мощный взрыв, бросив зажженную бутылку с горючей жидкостью в люк канализационного коллектора. Взрывом разворотило асфальт в радиусе нескольких метров. При этом подрывник остался невредим, успев отскочить.

Автор видео утверждает, что оно снято в городе Дальнегорске Приморского края, а его герои - местные школьники, однако официальные источники эти сведения пока не подтверждают, передает РИА «Восток-Медиа».

Предположительно, подростки рассчитывали таким образом прославиться в интернете. Частично своей цели они добились - ролик набирает популярность в социальных сетях региона, отмечает агентство.

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Вместе с тем на YouTube этот ролик набрал вдвое больше дислайков, чем лайков, и большинство комментаторов отзываются о героях видео весьма неодобрительно, а кто-то даже предлагает привлечь их к ответственности как потенциальных террористов.

В администрации Дальнегорска журналистам сообщили, что информации о подобных происшествиях к ним пока не поступало.


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