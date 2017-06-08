Рада провозгласила целью Украины вступление в НАТО

 

Фото: RIA Novosti/Scanpix

Сегодня Верховная Рада поддержала законопроект №6470, который закрепляет внешнеполитический курс Украины, где приоритетом указано вступление страны в НАТО. За соответствующее решение на заседании в четверг проголосовали 276 народных депутатов, передает Украинская правда.

Согласно пояснительной записке, новый закон вносит необходимые для вступления в Альянс изменения в законы Украины «Об основах внутренней и внешней политики» и «Об основах национальной безопасности Украины».

По словам авторов законопроекта, принятие этого закона будет способствовать расширению и углублению сотрудничества Украины с НАТО,

укреплению национальной безопасности страны, а также приведет к гарантии ее суверенитета и территориальной целостности.

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«Агрессия Российской Федерации против Украины, аннексия части украинской территории поставила перед Украинским государством неотложная задача относительно реального обеспечения национальной безопасности страны», – объяснили они необходимость такого шага Украины.

Подчеркивается, что о необходимости вступления страны в НАТО свидетельствует опыт ряда государств-соседей Украины, для которых такое единение стало «самым эффективным инструментом обеспечения безопасности, сохранения территориальной целостности и суверенитета».

После голосования в Раде лидер фракции Оппозиционного блока Юрий Бойко заявил, что решение парламента не будет иметь никаких последствий «в прикладном плане».

Он напомнил, что по уставу НАТО, в альянс не принимают страны, у которых есть военный конфликт. По его мнению, правящая коалиция «в очередной раз попыталась отвлечь внимание общества от проблем в стране».

"Наша фракция голосовала в полном составе "против", – резюмировал Бойко.

Как сообщалось, Киев планирует провести референдум по вопросу вступления Украины в НАТО. Об этом заявил президент Петр Порошенко.

Ранее глава государства заявлял, что только НАТО эффективно может остановить агрессию России.

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