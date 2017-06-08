В Китае ввели политику «одна семья - одна собака»

Китай, долгое время придерживавшийся политики «одна семья - один ребенок», постепенно распространяет в своих городах аналогичные правила в отношении домашних питомцев. В городе Циндао, расположенном в провинции Шаньдун, с четверга, 8 июня, будет позволено заводить лишь одну собаку на проживающую в одном доме семью. Для нарушителей уже предусмотрен штраф.

Кроме того, хозяин имеет право выпускать своего пса на улицу лишь в том случае, если у животного есть свой регистрационный номер. Об этом говорится в местном регламенте, разработанном совместно бюро общественной безопасности Циндао и департаментом животноводства, сообщает китайский англоязычный портал Ecns.cn.

Согласно новым правилам, жетон с номером можно забрать во время регистрации собаки. Стоимость каждого значка составляет 400 юаней (около 60 долларов).

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С тех, кто заведет больше одной собаки, будут взимать штраф в размере двух тысяч юаней (294 доллара).

Если владелец животного после этого не устранит правонарушение, его домашних питомцев могут конфисковать. Тем, у кого было больше одной собаки до введения ограничений, разрешено их оставить.

При этом, в соответствии с постановлением властей, в Циндао запрещено заводить около сорока пород, которые посчитали свирепыми.

В черный список попали питбули, тибетские мастифы и доберманы.







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