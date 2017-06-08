Репетирующего в туалете поезда актера задержали как террориста

Во Франции актера, репетирующего в туалете поезда на маршруте Марсель - Париж, арестовали по подозрению в терроризме, передает France Bleu.

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Инцидент произошел после того, как контроллер, находившийся рядом с кабиной туалета, услышал речь на английском и голландском языках. Среди других слов он разобрал «оружие» и «пистолет», после чего незамедлительно вызвал полицию.

Задерживали актера 12 военных и жандармы. В итоге пассажир был снят с рейса на станции Валанс.

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Однако после проверки личности мужчины и выяснения обстоятельств полиция его отпустила.

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