Германия начала предоставлять убежище геям из Чечни

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Посольство Германии в Москве уже получило пять обращений об убежище от чеченских геев.

Германия приняла первого беженца из Чечни, уехавшего из России из-за репрессий в отношении гомосексуалов. Об этом сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на министерство иностранных дел ФРГ.

В ведомстве уточнили, что молодой человек смог выехать в Германию 6 июня. «Мы рады, что можем помочь в особенно тяжелых ситуациях», – уточнили в МИД ФРГ.

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Как пишет издание, решение о предоставлении убежища было принято после личного разговора представителей посольства Германии в Москве с чеченцем.

В общей сложности немецкие дипломаты в Москве получили пять обращений об убежище в связи с ситуацией вокруг геев в Чечне.

Помимо уже уехавшего в Германию, еще трое приглашены для беседы в диппредставительство. Они также могут получить право на проживание в ФРГ.

Как сообщал Корреспондент.net, в мае Литва предоставила убежище двум геям из Чечни. Утверждалось, что эти люди подверглись преследованиям из-за сексуальной ориентации. Многие страны Европы обратились к властям РФ с призывом защитить права ЛГБТ-сообщества в Чечне.

Напомним, скандал вокруг преследования геев в Чечне разгорелся еще в апреле. По данным СМИ в Чечне задержали не менее ста геев, которых пытали. Власти Чечени эти факты отрицают, утверждая, что геев в регионе просто нет.

Однако, правозащитная организация Human Rights Watch утверждает, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов лично присутствовал при издевательствах над задержанными по подозрению в гомосексуальности чеченцами.

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