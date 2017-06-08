СМИ: ИГИЛ пообещал теракты восьми странам

 

Фото: AP/Scanpix

Террористическая организация «Исламское государство» распространила заявление, в котором содержатся угрозы в адрес восьми стран, сообщает бельгийское издание DH.be.

Послание, написанное на ломаном английском, рекомендует исповедующим ислам держаться подальше от мест массового скопления людей: рынков, оживленных улиц и площадей, потому что «солдаты халифата будут взрывать, давить и резать горло врагам».

Угрожающее письмо адресовано мусульманам, проживающим в восьми странах: Бельгии, США, России, Франции, Великобритании, Канаде, Австралии и Италии.

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Бельгийский эксперт в области борьбы с международным терроризмом Питер ван Остайен считает, что заявление радикалов может иметь серьезные основания. Сейчас его изучением занимаются аналитики из бельгийского управления по анализу угроз.

За последнюю неделю террористы устроили четыре атаки. Так, они совершили теракты в Манчестере, Лондоне и Иране и взяли ответственность за захват заложников в Мельбурне.

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