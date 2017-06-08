Экс-глава ФБР: Россия вмешивалась, Трамп лжет

Бывший директор ФБР Джеймс Коми не сомневается, что Россия пыталась вмешаться в выборы президента США в прошлом году. Об этом он заявил в ходе слушаний в сенате о возможных связях с Москвой, передает Fox News.

На вопрос сенатора Ричард Берр, есть ли сомнения в том, что России пыталась вмешаться в выборы, Коми ответил: «Нет».

Кроме того, экс-глава ФБР отметил, что ни сам президент США Дональд Трамп, ни его администрация не просили его прекратить расследование «российского дела».

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Однако, в ранее опубликованном протоколе разговоров Коми с Трампом намеки на требование «замять» дело о связях с Россией были.

10 мая Трамп уволил Джеймса Коми с поста главы ФБР, заявив, что тот «не в состоянии эффективно руководить бюро».

Критики Трампа, в свою очередь, предположили, что увольнение Коми связано с расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

На слушаниях в четверг Коми подчеркнул, что его увольнение было и правда связано с этим расследованием, передает Русская служба Би-би-си.

«Да, я так считаю, потому что я видел, как президент говорил об этом по телевидению», - сказал он.

По словам Коми, объяснения Трампа по поводу причин его увольнения смутили его, так как ранее президент уверял его, что он прекрасно справляется со своей работой.

«Меня очень смутило, когда я узнал из теленовостей, что президент уволил меня из-за расследования, связанного с Россией... Это показалось мне бессмысленным», - сказал он.

Коми подчеркнул, что Трамп оклеветал ФБР и его самого, утверждая, что бюро не справляется со своей работой. «Это была ложь, прямая и простая», - резюмировал Коми.

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