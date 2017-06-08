Коалиция во главе с США нанесла очередной удар по правительственным силам Сирии

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США нанесла новый авиаудар по позициям проправительственных сил Башара Асада в Сирии. В результате налета были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые подошли слишком близко и представляли угрозу для «союзных коалиции сил».

Как сообщил официальный представитель коалиции Райан Диллон, как и в предыдущих двух случаях, удар был нанесен в районе населенного пункта Ат-Танфа, где «силы коалиции и их союзники действуют уже несколько месяцев».

В настоящее время неизвестно, есть ли жертвы в результате авиаудара. При этом Диллон подчеркнул, что коалиция «не стремится к войне с сирийским режимом или проправительственными силами». Однако, по его словам, коалиция будет продолжать себя защищать любыми доступными средствами вне зависимости от того, откуда исходит угроза.

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Официальный представитель коалиции пояснил, что американские силы также сбили беспилотник проправительственных сил после того, как тот якобы попытался нанести удар. «Беспилотник сбросил боеприпасы, которые никак не затронули позицию коалици. У беспилотника были еще боеприпасы, поэтому мы сбили его», - отметил Диллон (цитата по Reuters).

ООН: количество террористов в рядах «Исламского государства»* достигает 20 тысяч человек

Тем временем Организация Объединенных Наций опубликовала доклад об угрозе миру и безопасности, в котором говорится о том, что численность террористической организации «Исламское государство»* достигает 20 тысяч человек.

«Численность бойцов ИГИЛ* за прошедшие 16 месяцев значительно сократилась и в настоящее время составляет от 12 000 до 20 000 человек. Одновременно замедлился приток в Ирак и Сирию иностранных боевиков-террористов из целого ряда районов. Однако теперь серьезную угрозу международной безопасности создают возвращение боевиков в свои страны и их перемещение из зоны конфликта в другие регионы», - заявили в ООН.

При этом заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман сообщил, что с января 2016 года ИГИЛ* терпит серьезные военные поражения в Сирии и Ираке. «Однако ее отряды все еще оказывают сопротивление в иракском Мосуле, а также удерживают Эр-Ракку в Сирии. Из-за сложной военной ситуации группа реорганизовала структуру военного командования, делегировав ответственность за принятие решений местным командирам», - пояснил он.

Несмотря на ухудшение финансового положения, ИГИЛ* по-прежнему распоряжается доходом в несколько десятков миллионов долларов в месяц, подчеркивают в ООН. В основном, боевики получают доходы от продажи нефти и от поборов в виде налогов. Террористы также пополняют свою казну за счет контрабанды предметов старины, торговли людьми, продажи сельскохозяйственной продукции и электроэнергии.

В минувший вторник, 6 июня, «Демократические силы Сирии» (Syrian Democratic Forces, SDF), которым на днях Пентагон начал поставлять вооружение и боеприпасы, при поддержке международной коалиции во главе с США начали штурм сирийского города Ракка, передает агентство Reuters.

Одновременно с этим стало известно о том, что международная антитеррористическая коалиция во главе с США вновь нанесла удар по проправительственным силам Башара Асада на юге Сирии в Ат-Танфе.

«Коалиция 6 июня уничтожила дополнительные силы, поддерживающие сирийский режим, которые продвигались внутри установленной зоны предотвращения конфликтов на юге Сирии», - говорилось в заявлении коалиции.

Ранее стало известно о том, что российская военная авиация в Сирии нанесла удар по трем автоколоннам группировки «Исламское государство»*, направлявшимся из Ракки к Пальмире. В результате было уничтожено более 80 боевиков.

В российском военном ведомстве тогда напомнили, что командование российской группировки войск в Сирии «предупреждало о том, что любые попытки выхода боевиков ИГИЛ из Ракки через открытый коридор в направлении Пальмиры будут жестко пресекаться».







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