В России предложили выносить террористам смертные приговоры

В Госдуме предложили дать судам право выносить смертный приговор террористам с отсрочкой исполнения наказания до момента отмены моратория на высшую меру наказания. Предложение выдвинул глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции единоросс Василий Пискарев и поддержал первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Михаил Емельянов из «Справедливой России».

Сейчас суды не выносят решений о смертной казни, максимально суровый приговор - пожизненное лишение свободы. Пискарев предложил изменить порядок применения моратория на смертную казнь в РФ - начать указывать в приговорах судов наказание в виде смертной казни, но не применять его, а давать отсрочку применения, сообщает «Интерфакс».

«Мы идем к гуманизации (уголовного наказания), но в случаях совершения особо тяжких преступлений, когда страдает огромное количество людей, когда погибают люди от взрывов, от террористических актов, чтобы в приговоре прописывали высшую меру наказания, но отсрочивали наказание до того, как появится понимание, что надо эту меру применять», - сказал Пискарев журналистам.

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«То есть эту меру (смертную казнь) не применять, и пусть лицо отбывает пожизненное наказание», - уточнил Пискарев.

Депутат отметил, что сам участвовал в раскрытии наиболее громких террористических актов, в том числе в московском метро, на «Невском экспрессе», и понимает, что такие страшные преступления должны караться самым суровым образом.

После теракта в петербургском метро Пискарев выступил за применение к террористам высшей меры наказания.

По мнению главы комитета, Европа рано или поздно придет к пониманию того, что смертная казнь должна применяться как высшая мера наказания.

Пискарев, впрочем, собирается обсудить свою идею с экспертами, научным сообществом, правоохранительными органами и известными адвокатами.

Как отмечает Газета.Ru, сам Пискарев с 2012 по июнь 2016 года состоял в должности первого заместителя председателя Следственного комитета России. В настоящее время работает старшим преподавателем кафедры уголовно-процессуального права ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».

Идею поддержали в комитете по законодательству, предупредив о проблемах с Советом Европы

«Я поддерживаю предложение. Я думаю, что это отражает те широкие настроения в обществе, которые существуют. Действительно идея смертной казни для террористов чрезвычайно популярна», - заявил РИА «Новости» Емельянов.

Он добавил, что «с точки зрения юридической такие решения вполне возможны, но проблемой может стать реакция Совета Европы, членом которого мы все еще являемся».

Емельянов подчеркнул, что безопасность граждан России гораздо важнее, чем членство в любой международной организации. «Тем более, что рано или поздно мы из Совета Европы выйдем. Нам меньше всего нужно оглядываться на Совет Европы, а делать все, чтобы обеспечить безопасность граждан нашей страны», - добавил депутат.

Емельянов уверен, что вынесение приговора о смертной казни будет иметь важное психологическое значение для террориста.

«Этот человек будет жить под постоянной угрозой, он будет молиться своим богам, чтобы Россия не вышла из Совета Европы, потому что как только это случится, приговор будет исполнен. Причем аргумент, что террористы идут на смерть и не боятся смертной казни, он не совсем правильный, потому что кроме исполнителей теракта, самоубийц, есть те, кто его организуют, способствуют. И для них своя собственная жизнь очень важна», - подчеркнул парламентарий.

О смертной казни вспомнили после теракта в петербургском метро

Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол N6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году.

Мораторий истекал 1 января 2010, но в ноябре 2009 года Конституционный суд РФ продлил его - до того момента, когда Госдума ратифицирует протокол об отмене смертной казни.

В октябре 2015 года в Минюсте РФ заявили, что возвращение в российское уголовное законодательство смертной казни, в том числе, по отношению к террористам, невозможно. Постановление Конституционного суда РФ по этому вопросу окончательное.

Согласно опросу «Левада-центра», количество сторонников продления моратория на исключительную меру наказания среди россиян удвоилось за последние 15 лет и достигло 25%. Больше стало и тех, кто ратует за полную отмену смертной казни в РФ. Одновременно значительно убавилось тех, кто предлагает восстановить смертную казнь, на которую в России действует мораторий.

Напомним, что по обвинению в терроризме, а именно в подготовке терактов в Крыму в РФ осудили на 20 лет лишения свободы украинского режиссера Олега Сенцова. Украина без успеха пыталась добиться его передачи, а коллеги Сенцова безрезультатно хлопотали о смягчении наказания.

Тем не менее, вопрос отмены в России моратория на эту меру наказания периодически поднимается представителями различных политических сил. Последний раз об этом заговорили после теракта в метро в Петербурге, унесшего жизни 14 человек.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов напомнил о разработанном его фракцией законопроекте, предлагающем ввести смертную казнь для организаторов терактов и их пособников, и пообещал вернуться к этой инициативе.

Он уже выступал с таким предложением до этого, как и глава Чечни Рамзан Кадыров, призывавший «ввести обязательно смертную казнь», чтобы навести «порядок», но в Кремле ответили, что президент РФ Владимир Путин по-прежнему выступает против.

Два месяца назад международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет, из которого следует, что число смертных казней во всех странах мира в 2016 году сократилось на 37%.

Смертную казнь хочет вернуть президент Турции. Смертная казнь там не применялась с 1984 года, но после военного переворота в июле 2016 года в республике вновь заговорили о необходимости казней. Тайип Эрдоган объявил, что этому будет посвящен следующий референдум. В ЕС предупредили, что тогда членство в Совете Европы для страны будет закрыто.







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