Граждане Финляндии на два дня получат право бесплатного проезда в Таллинне

Таллиннская горуправа решила, что во время празднования в Таллинне 100-летия Республики Финляндия – 9 и 10 июня - общественный транспорт в столице будет бесплатным для финских граждан.

Для подтверждения права на бесплатный проезд им нужно будет иметь при себе выданное финскими властями удостоверение личности с фотографией, сообщила горуправа.

Юбилейные события в Таллинне кульминируют в субботу, 10 июня, в виде большого совместного концерта артистов из обеих стран на площади Вабадузе, в т.н. Орловском замке на Маарьямяги откроется тематическая выставка, на фестивале гурме, который пройдет на улице Теллискиви, будут предложены блюда финской кухни, состоятся футбольный матч между командами двух стран и многое другое.