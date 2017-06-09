Внучку Хрущева насмерть сбила электричка

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Vladimir Smirnov/TASS/Scanpix

Внучка генсека Советского Союза Никиты Хрущева 77-летняя Юлия Хрущева погибла накануне, попав под электричку в Новой Москве, сообщают источники агентств «Интерфакс» и РИА «Новости». Источники расходятся в указании места ЧП.

«Днем на железнодорожной платформе «Мичуринец» Киевского направления упала, оступившись, под подошедший пригородный электропоезд женщина, 1940 года рождения. Установлено, что погибшей является Юлия Хрущева, внучка одного из советских лидеров Никиты Хрущева», - сказал собеседник «Интерфакса».

РИА передает, что инцидент произошел на платформе «Солнечная» Киевского направления, Хрущеву сбил поезд Внуково - Москва.

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В пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО подтвердили факт смерти женщины 1940 года рождения, не уточнив подробностей. В справочной службе столичной скорой помощи РИА подтвердили кончину женщины с именем и возрастом, совпадающими с данными внучки генсека.

Юлия Хрущева была дочерью от второго брака сына Никиты Хрущева Леонида - военного летчика, погибшего в бою 1943 году. Хрущев после гибели сына удочерил внучку, которой тогда было три года.

Хрущев - первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского союза с 1953 по 1964 годы, председатель Совета министров СССР с 1958 по 1964 годы. Он возглавил Союз после смерти Иосифа Сталина.


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