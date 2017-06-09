СМИ: Британию ждет «подвешенный» парламент

 

Фото: EPA/Scanpix

Великобританию ждет так называемый подвешенный парламент, когда ни одна из партий не получает большинства в Палате общин. Как пишет The Independent, из 650 депутатских мест в Вестминстере, партия должна получить не менее 326 мест, чтобы получить большинство.

Однако, общие экзит-полы выборов показывают, чтони одна из партий не сможет пройти этот порог. Прогнозируется, что консерваторы получат 314 мест, а лейбористы – 266.

Британская избирательная система простого большинства означает, что так называемые подвешенные парламенты редко случаются в стране (в 1974 и 2010 годах).

В случае «подвешенного парламента», лидеру партии с наибольшим количеством мест предоставляется возможность попробовать сформировать правительство.

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Как отмечает СМИ, есть два варианта развития событий. Первый – переговоры между лидерами партий и их командами в попытке сформировать новое коалиционное правительство, чтобы кто-то из лидеров двух главных партий – Тереза Мэй или Джереми Корбин – стал премьер-министром и занял резиденцию на Даунинг-стрит, 10.

Второй вариант – это когда лидер одной из партий может попробовать стать во главе правительства меньшинства, не вступая ни в какие принципиальные соглашения с другими партиями, вместо этого пытаясь заручиться их поддержкой при голосовании по каждому конкретному законопроекту.

Выборы в парламент Великобритании

Фото: Выборы в парламент Великобритании0

Напомним, в Великобритании 8 июня состоялись досрочные парламентские выборы. Выборы прошли в условиях высокого уровня террористической угрозы. За последние несколько месяцев в стране произошли сразу три крупных теракта.

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