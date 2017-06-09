Способ, которым эстонка остановила дорожного хулигана, прославил ее на весь мир

Очередное видео дорожного происшествия в Эстонии привлекло внимание международной прессы. Британские таблоиды, в том числе одно из самых популярных изданий Daily Mail, рассказали о случае, который произошел в таллинском районе Ласнамяэ.

В воскресенье, 21 мая, в 22.10 патрульные полицейские Ида-Харьюского полицейского участка заметили на улице Коорти в Таллинне мопед, который игнорировал знаки стражей порядка, предписывающие остановиться, и на большой скорости пытался скрыться.

На улице Пинна навстречу мопеду вышла женщина, которая сумкой перегородила ему дорогу, в результате чего водитель-беглец упал. Находившийся за рулем мопеда 19-летний молодой человек употреблял алкоголь, также у него не было водительских прав, их у него изъяли за предыдущие нарушения.

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«Это крайне смешной инцидент, в котором отважная женщина останавливает водителя мопеда, за которым гонится полиция, ударив его с помощью сумочки. Молодой водитель пытался удрать от полиции, но женщина взяла правосудие в свои руки», - пишет Daily Mail.

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