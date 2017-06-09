В США перевернулся автобус: 40 пострадавших

 

Фото: скриншот

В американском штате Джорджия перевернулся автобус, на котором ехали прихожане баптистской церкви из Алабамы, сообщает Fox News.

В аварии пострадали 38 человек, один из пассажиров погиб. Несколько пассажиров в критическом состоянии. ДТП произошло неподалеку от города Атланта.

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Сообщется, что автобус вез людей в аэропорт, откуда они должны были отправиться в миссионерскую поездку в Африку.

Причины ДТП пока неизвестны.

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