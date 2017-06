В США перевернулся автобус: 40 пострадавших

В аварии пострадали 38 человек, один из пассажиров погиб. Несколько пассажиров в критическом состоянии. ДТП произошло неподалеку от города Атланта.

Twitter

#BREAKING We can confirm one person is dead, another critical, 38 injured in total after a charter bus accident in East Point. #fox5atl pic.twitter.com/CMVFk0e6fq— FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) 8 июня 2017 г.