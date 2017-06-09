Мэр Брюсселя Иван Мейер подал в отставку из-за получения зарплаты за деятельность в волонтерской благотворительной организации, помогающей бездомным. Об этом сообщает Укринформ.
О своей отставке мэр бельгийской столицы объявил накануне.
«Мейер потерял доверие в коалиционном большинстве в правительстве Брюсселя после того, как не смог объяснить получения 1400 евро ежемесячной платы за участие в заседаниях правления волонтерской благотворительной организации Samusocial, которая помогает бездомным», – отмечается в сообщении.
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель назвал ситуацию с брюссельским мэром неприемлемой и недостойной.
Мейер занимал должность мэра Брюсселя с 2013 года.