В британском Ньюкасле человек с ножом взял в заложники работников центра занятости

Вооруженный ножом мужчина утром в пятницу, 9 июня, взял в заложники персонал центра занятости в британском городе Ньюкасл. Полиция прибыла на место происшествия. Спустя несколько часов стало известно, что все захваченные работники организации были освобождены.

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Около 11:00 по местному времени (13.00 по латвийскому времени) полиция Нортумбрии сообщила в Twitter, что все заложники на свободе и, по всей вероятности, в помещении центра занятости остался только сам нападавший. «Мужчина остается внутри здания в Байкере и в настоящее время наши сотрудники ведут с ним переговоры. Мы предоставим вам обновленную информацию, как только сможем», - говорится в еще одном сообщении.

Byker Metro station is closed as we deal with an ongoing situation on Clifford Street. Some roads are also closed. It's an isolated incident pic.twitter.com/UluaZgtuPE— Northumbria Police (@northumbriapol) 9 июня 2017 г.

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В полиции отметили, что мужчину с ножом знали в центре занятости и пока инцидент рассматривается как частный случай. «Мы хотим подтвердить, что на данный момент нет информации или разведданных, которые дали бы основание полагать, что инцидент в Байкере связан с терроризмом», - цитирует The Daily Mail заявление стражей порядка.

Вместе с тем в полиции отметили, что в правоохранительных органах «осознают, что в связи с недавними террористическими актами в Манчестере и Лондоне существует ряд опасений относительно текущей ситуации в Байкере».

Человек с ножом вошел в здание организации Jobcentre Plus на Клиффорд-стрит в районе Байкер около 08:00 по местному времени (10:00 по латвийскому), сообщает BBC. Как сообщили в полиции, злоумышленник удерживал в помещении нескольких сотрудников центра. Предварительно сообщалось, что никто не пострадал.

Полицейские прибыли на место происшествия для переговоров с вооруженным мужчиной. Дороги, ведущие к зданию, были перекрыты в качестве меры предосторожности. «Полиция занимается инцидентом в Байкере. Дороги вокруг улицы Клиффорд-стрит перекрыты с временными изменениями маршрутов», - сообщалось в Twitter полиции Ньюкасла.

Кроме того, была закрыта станция метро Байкер. Пассажирам советовали по возможности избегать посещения этого района. Находящееся рядом с местом происшествия студенческое общежитие было эвакуировано.

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