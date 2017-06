В британском Ньюкасле человек с ножом взял в заложники работников центра занятости

Около 11:00 по местному времени (13.00 по латвийскому времени) полиция Нортумбрии сообщила в Twitter, что все заложники на свободе и, по всей вероятности, в помещении центра занятости остался только сам нападавший. «Мужчина остается внутри здания в Байкере и в настоящее время наши сотрудники ведут с ним переговоры. Мы предоставим вам обновленную информацию, как только сможем», - говорится в еще одном сообщении.

Byker Metro station is closed as we deal with an ongoing situation on Clifford Street. Some roads are also closed. It's an isolated incident pic.twitter.com/UluaZgtuPE— Northumbria Police (@northumbriapol) 9 июня 2017 г.