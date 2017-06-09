В британском Ньюкасле человек с ножом взял в заложники работников центра занятости

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/ScanPix

Вооруженный ножом мужчина утром в пятницу, 9 июня, взял в заложники персонал центра занятости в британском городе Ньюкасл. Полиция прибыла на место происшествия. Спустя несколько часов стало известно, что все захваченные работники организации были освобождены.

Еще по этой теме

Около 11:00 по местному времени (13.00 по латвийскому времени) полиция Нортумбрии сообщила в Twitter, что все заложники на свободе и, по всей вероятности, в помещении центра занятости остался только сам нападавший. «Мужчина остается внутри здания в Байкере и в настоящее время наши сотрудники ведут с ним переговоры. Мы предоставим вам обновленную информацию, как только сможем», - говорится в еще одном сообщении.

Реклама

В полиции отметили, что мужчину с ножом знали в центре занятости и пока инцидент рассматривается как частный случай. «Мы хотим подтвердить, что на данный момент нет информации или разведданных, которые дали бы основание полагать, что инцидент в Байкере связан с терроризмом», - цитирует The Daily Mail заявление стражей порядка.

Вместе с тем в полиции отметили, что в правоохранительных органах «осознают, что в связи с недавними террористическими актами в Манчестере и Лондоне существует ряд опасений относительно текущей ситуации в Байкере».

Человек с ножом вошел в здание организации Jobcentre Plus на Клиффорд-стрит в районе Байкер около 08:00 по местному времени (10:00 по латвийскому), сообщает BBC. Как сообщили в полиции, злоумышленник удерживал в помещении нескольких сотрудников центра. Предварительно сообщалось, что никто не пострадал.

Полицейские прибыли на место происшествия для переговоров с вооруженным мужчиной. Дороги, ведущие к зданию, были перекрыты в качестве меры предосторожности. «Полиция занимается инцидентом в Байкере. Дороги вокруг улицы Клиффорд-стрит перекрыты с временными изменениями маршрутов», - сообщалось в Twitter полиции Ньюкасла.

Кроме того, была закрыта станция метро Байкер. Пассажирам советовали по возможности избегать посещения этого района. Находящееся рядом с местом происшествия студенческое общежитие было эвакуировано.

Еще по этой теме
В Париже вооруженный мужчина взял в заложники семь человек

В Париже вооруженный мужчина взял в заложники семь человек

На Филиппинах исламисты казнили немецкого заложника

На Филиппинах исламисты казнили немецкого заложника

В Германии мужчина с оружием удерживает заложников в банке

В Германии мужчина с оружием удерживает заложников в банке


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 195000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 89700 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR

reklama.vesti.lv

Сексуальные двойняшки сводят Сеть с ума своей гибкостью Wo&Men

Сексуальные двойняшки сводят Сеть с ума своей гибкостью

Ученые: алкоголь даже в малом количестве атрофирует мозг Hi-Tech

Ученые: алкоголь даже в малом количестве атрофирует мозг

Присоединяйтесь! В Сети стартовал флешмоб «Приседай с собакой» Wo&Men

Присоединяйтесь! В Сети стартовал флешмоб «Приседай с собакой»

В Риге появятся новые зарядные станции для электромобилей Hi-Tech

В Риге появятся новые зарядные станции для электромобилей

Искусственный интеллект предскажет, когда человек умрет Hi-Tech

Искусственный интеллект предскажет, когда человек умрет

Великобритания

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
PHP DEVELOPER
PHP DEVELOPER
BANKU OPERĀCIJU SPECIĀLISTUS – ...
BANKU OPERĀCIJU SPECIĀLISTUS – ...
BANK OPERATIONS SPECIALISTS - 9 ...
BANK OPERATIONS SPECIALISTS - 9 ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 