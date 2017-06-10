Дом мертвых: место, где роскошные похороны когда-то стоили 6 евро

Этот дом в Джексонвилле, штат Флорида, когда-то был старейшим городским похоронным бюро, который в 1856 году основал успешный предприниматель Келвин Оук. С течением времени владельцы бюро менялись, пока в 2013 году его не бросили совсем.

На фотографиях видны потрескавшиеся гробы, музыкальные книги с мелодиями для поминальных церемоний, сломанные люстры, пустые бутылочки, в которых когда-то хранились средства для подготовки тел к похоронам, и даже катафалк. Все покрыто толстым слоем пыли.

Автор фотографий, который публикуется под псевдонимом Abandoned South East, рассказал, что об этом месте узнал из рассказов людей.

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«Я был удивлен количеству оставленных артефактов, из которых большей части — почти 100 лет, а может и больше. Там были фотографии, анулированые чеки, документы — это все начала 20-го века».

Фото: Caters News/Scanpix

Самое интеерсно, что нашел фотограф, жуинал регистраций с 1895 года по 1898 год. Тогда похороны стоили всего 6 долларов, рассказал он «Caters News».

«Повреждения водопровода вызвали плесень, запах был ужасный. Место очень темное, поскольку все жалюзи были закрыты, поэтому во время прогулки было странное ощущение присутствия призраков».

Пол верхнего этажа прогнил, так что в одном из помещений фотограф чуть не провалился. «По счастливой случайности я успел отскочить».

Фото: Caters News/Scanpix

Правда, дом мертвых не совсем пустует. «Пока я стоял в гараже и разглядывал старый катафалк, там оказался бездомный, который меня сильно напугал, так как я не ждал, что кто-то будет внутри».