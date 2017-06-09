ВИДЕО: МИД России «выделился» и рассмешил пользователей интернета

Мария Захарова на брифинге во Владивостоке
 

Мария Захарова на брифинге во Владивостоке. Фото: Yuri Smityuk/TASS/Scanpix

Российский сегмент интернета обсуждает брифинг главы МИД РФ Марии Захаровой во Владивостоке. Примечательно, что темой для обсуждения стал не сам брифинг, а баннер, на фоне которого проходило мероприятие. На баннере фраза «Министерство иностранных дел Российской Федерации» была написана с ошибкой - в русском написании названия ведомства присутствовала лишняя «и» в слове «российской» — «россиийской».

Пользователи Twitter незамедлительно отреагировали на публикацию МИДа России в микроблоге:

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