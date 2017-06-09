ВИДЕО: МИД России «выделился» и рассмешил пользователей интернета

Российский сегмент интернета обсуждает брифинг главы МИД РФ Марии Захаровой во Владивостоке. Примечательно, что темой для обсуждения стал не сам брифинг, а баннер, на фоне которого проходило мероприятие. На баннере фраза «Министерство иностранных дел Российской Федерации» была написана с ошибкой - в русском написании названия ведомства присутствовала лишняя «и» в слове «российской» — «россиийской».
Пользователи Twitter незамедлительно отреагировали на публикацию МИДа России в микроблоге:
Ну тут не докопаешься, что украли, наоборот добавили и перевыполнили— Dorlam (@DoorLook) 9 июня 2017 г.
РОССИИЙСКОЙ. И вот так у них всё. pic.twitter.com/h4UswUmC5M— Рустем Адагамов (@adagamov) 9 июня 2017 г.
МИД России не знает, как правильно пишется страна которую он представляет. pic.twitter.com/11jQcHEiId— Ray (@Ray_net_ua) 9 июня 2017 г.
Пора в МИД РФ вводить войска для защиты русского языка. pic.twitter.com/oXi00a0LRa— Серый Кардинал (@slevo4kin) 9 июня 2017 г.
Россииииия для рууууусских (МИД РФ)— Bob Farber (@Bobchensk) 9 июня 2017 г.
Может все же фотошоп? Ну нельзя же так....— Artem Voytenko (@av_voytenko) 9 июня 2017 г.
Захарова представляет МИД фейковой федерации pic.twitter.com/BiHUkCCo7w— недруги за бугром (@Lndcalling) 9 июня 2017 г.
вы ничего не понимаете. просто за спиной Захаровой должно было быть написано МИД Россирийской федерации— денег нет (@takaya_elagina) 9 июня 2017 г.
эээээ ммммммммм окееееей pic.twitter.com/buGITX0UI7— Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev) 9 июня 2017 г.
Сделали самое грустное видео ((( pic.twitter.com/xsz8r4TqP1— RIP Новости (@riarip) 9 июня 2017 г.