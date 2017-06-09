Огненное ЧП в Ярославле: пожар на складе обернулся взрывами бочек с топливом

В Ярославле утром в пятницу, 9 июня, загорелся топливный склад на Промышленном проезде. Из-за возгорания на месте ЧП начали взрываться бочки с топливом, над городом поднялся огромный столб черного дыма. Для ликвидации пожара были стянуты все городские резервы спасателей. Из соседних домов пришлось эвакуировать местных жителей.

Как сообщили «Интерфаксу» в региональном главке МЧС, около часа дня пожарным удалось справиться с огнем. «Открытый огонь ликвидирован в 13:08 по московскому времени», - сказал представитель ведомства.

По его словам, в результате пожара легкие ожоги получил один человек, погибших нет. В ближайшие часы пожарные будут проводить проливку и осмотр территории склада, добавил представитель ГУ МЧС по Ярославской области.

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По словам замглавы регионального главка Дениса Саттарова, в ходе тушения пожара были «спасены 6 человек, отрезанных огнем, один получил легкую травму». Сотрудник ведомства уточнил, что с горящей площадки было эвакуировано 13 единиц техники. В ликвидации пожара были задействованы 110 человек и 29 единиц техники. По данным местного издания «76.ру», в тушении огня также участвовала авиация МЧС.

Ранее в региональном главке ведомства сообщали, что в определенный момент площадь пожара достигала четырех тысяч квадратных метров. Возгоранию был присвоен повышенный номер сложности.

Сообщение о пожаре на складе поступило в областное управление МЧС в 11:10 по местному времени. «Пожарные подразделения незамедлительно выехали на место возгорания», - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По данным ведомства, в 12:40 была объявлена локализация пожара. «Пожарные подразделения работают на месте возгорания. Привлекалась лаборатория Роспотребнадзора», - отметили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Как сообщило местное сетевое издание 76.ru, возгорание произошло на Промышленном проезде возле дома N10 в городской промзоне. Люди из ближайших домов были эвакуированы. «Взрываются бочки с топливом. Ситуация очень серьезная. Все резервы спасателей стянуты на Промышленный проезд», - рассказали изданию в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.