Мэй получила от королевы разрешение на формирование правительства

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила официальное разрешение на формирование нового правительства от королевы Елизаветы II. Об этом Мэй заявила после визита в Букингемский дворец, передает Интерфакс.

«Я только что была с визитом у ее величества королевы, и сейчас я приступаю к формированию правительства – правительства, которое может обеспечить уверенность и которое поведет британцев вперед в критическое время для нашей страны», – сказала премьер-министр.

Ранее Мэй заявила, что не намерена уходить в отставку, несмотря на неблагоприятные результаты выборов.

По предварительным данным, в результате внеочередного голосования консерватором не только не удалось укрепить собственные позиции, но они к тому же потеряли несколько мест в парламенте (по последним данным – 12).

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По оценкам экспертов, консерваторы получат 319 мандатов (из 650), лейбористы – 261, еще 35 достанутся Шотландской национальной партии, либеральным демократам – 12.

Консервативной партии Мэй не удалось получить абсолютное большинство мест в парламенте – 326 мест из 650 в палате общин.

Таким образом, Великобританию ждет «подвешенный парламент».

Как отмечает Би-би-си, вероятно, Мэй рассчитывает на поддержку Демократической юнионистской партии, которая, по предварительным данным, получит 10 мест в парламенте. Не исключено, что она не станет создавать коалицию, а будет сотрудничать с партиями меньшинства на менее формальной основе, чтобы сформировать правительство.

Напомним, 8 июня в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы. Они прошли в условиях высокого уровня террористической угрозы. За последние несколько месяцев в стране произошли сразу три крупных теракта.

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