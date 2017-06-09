Во время учений у берегов Болгарии в Черное море упал вертолет

В Черное море у берегов Болгарии упал военный вертолет. Крушение произошло во время учений «Черное море - 2017», которые проходят в республике 5-9 июня. В результате катастрофы пострадали три члена экипажа.
О крушении вертолета Panther в Черном море сообщила пресс-служба Министерства обороны Болгарии.
«При выполнении задачи во время тактического учения «Черное море - 2017» вертолет AS565 Panther упал в воду. Инцидент произошел около 12:30», - цитирует ТАСС сообщение военного ведомства.
В результате крушения три члена экипажа получили травмы
. Состояние командира оценивается как тяжелое, отметили в Минобороны Болгарии.
Первую помощь пострадавшим оказали моряки фрегата «Дырзки». Члены экипажа находятся в военной больнице Варны. Близкие пострадавших были проинформированы о случившемся, отмечает сайт Nova.bg. Ведется расследование авиапроисшествия.