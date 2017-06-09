Во время учений у берегов Болгарии в Черное море упал вертолет

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Yuri Smityuk/TASS/Scanpix

В Черное море у берегов Болгарии упал военный вертолет. Крушение произошло во время учений «Черное море - 2017», которые проходят в республике 5-9 июня. В результате катастрофы пострадали три члена экипажа.

О крушении вертолета Panther в Черном море сообщила пресс-служба Министерства обороны Болгарии.

«При выполнении задачи во время тактического учения «Черное море - 2017» вертолет AS565 Panther упал в воду. Инцидент произошел около 12:30», - цитирует ТАСС сообщение военного ведомства.

Реклама

В результате крушения три члена экипажа получили травмы

. Состояние командира оценивается как тяжелое, отметили в Минобороны Болгарии.

Первую помощь пострадавшим оказали моряки фрегата «Дырзки». Члены экипажа находятся в военной больнице Варны. Близкие пострадавших были проинформированы о случившемся, отмечает сайт Nova.bg. Ведется расследование авиапроисшествия.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Tukums, 122000 EUR
Дом
Дом, Katvaru pag., 350000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые: алкоголь даже в малом количестве атрофирует мозг Hi-Tech

Ученые: алкоголь даже в малом количестве атрофирует мозг

В Риге появятся новые зарядные станции для электромобилей Hi-Tech

В Риге появятся новые зарядные станции для электромобилей

Мужчины назвали самую заманчивую часть женского тела Wo&Men

Мужчины назвали самую заманчивую часть женского тела

Не надо стесняться: Рианна показала располневшую фигуру в прозра Showbiz

Не надо стесняться: Рианна показала располневшую фигуру в прозра

Эффектно! Ревва вышел на красную дорожку в образе женщины Showbiz

Эффектно! Ревва вышел на красную дорожку в образе женщины

За рубежом

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PHP DEVELOPER
PHP DEVELOPER
BANKU OPERĀCIJU SPECIĀLISTUS – ...
BANKU OPERĀCIJU SPECIĀLISTUS – ...
BANK OPERATIONS SPECIALISTS - 9 ...
BANK OPERATIONS SPECIALISTS - 9 ...
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 