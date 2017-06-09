Во время учений у берегов Болгарии в Черное море упал вертолет

Иллюстративное фото. Фото: Yuri Smityuk/TASS/Scanpix

В Черное море у берегов Болгарии упал военный вертолет. Крушение произошло во время учений «Черное море - 2017», которые проходят в республике 5-9 июня. В результате катастрофы пострадали три члена экипажа.