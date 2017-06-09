В Ираке в результате взрыва погибли более 30 человек

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В результате взрыва, устроенного террористкой-смертницей на рынке иракского города Эль-Мусайиб в 80 км к югу от Багдада, погиб по меньшей мере 31 человек, еще 35 получили ранения, сообщает агентство Reuters.

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Министерство внутренних дел Ирака ранее подтвердило гибель 20 человек. «Взрыв в районе рынка в Эль-Мусайибе осуществил террорист-смертник, в результате погибли 20 человек, 21 получил ранения», - заявил официальный представитель ведомства Саад Маан, которого цитирует ТАСС.

В пятницу стало известно еще об одном теракте, совершенном в священном для мусульман-шиитов городе Кербела. Ранения получили четыре человека.

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По информации прессы, взрывное устройство также привела в действие женщина-смертница. Бомба была спрятана у нее под одеждой.

Ответственность за оба теракта взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.

Напомним, 30 мая в центре столицы Ирака Багдаде в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 11 человек, еще около 50 человек получили ранения.


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