В Ираке в результате взрыва погибли более 30 человек

В результате взрыва, устроенного террористкой-смертницей на рынке иракского города Эль-Мусайиб в 80 км к югу от Багдада, погиб по меньшей мере 31 человек, еще 35 получили ранения, сообщает агентство Reuters.
Министерство внутренних дел Ирака ранее подтвердило гибель 20 человек. «Взрыв в районе рынка в Эль-Мусайибе осуществил террорист-смертник, в результате погибли 20 человек, 21 получил ранения», - заявил официальный представитель ведомства Саад Маан, которого цитирует ТАСС.
В пятницу стало известно еще об одном теракте, совершенном в священном для мусульман-шиитов городе Кербела. Ранения получили четыре человека.
Suicide bombing in Market of #Musayab, #Karbala. 20 killed & 25 injured. #ISIS claimed the attack says #Shias were target.#ShiaGenocide pic.twitter.com/iX3dH2MoJx— SherY - (@sherytheketchup) June 9, 2017
По информации прессы, взрывное устройство также привела в действие женщина-смертница. Бомба была спрятана у нее под одеждой.
Ответственность за оба теракта взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.
Напомним, 30 мая в центре столицы Ирака Багдаде в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 11 человек, еще около 50 человек получили ранения.