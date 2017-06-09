Временный контроль на границе Эстония-Латвия: задержаны полсотни нарушителей

В начале недели Департамент полиции и погранохраны в пробном режиме ввел временный контроль документов на внутренней границе ЕС между Эстонией и Латвией, чтобы протестировать возможности работы своих служб, а также сотрудничество со своими южными коллегами.

Ляэнеская префектура проверила 978 транспортных средств и 2171 человека, у большинства из которых документы были в порядке, пишет Pärnu Postimees.

Но в результате проверки были обнаружены и нарушения: в восьми случаях было начато делопроизводство о проступке и в 38 случаях ограничились устным предупреждением.

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Делопроизводства в основном связаны с нарушение скоростного режима, отсутствием страховки или техосмотра, а также с вождением в пьяном виде.

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