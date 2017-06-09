В Вашингтоне пикап влетел в полицейских, возможен теракт

В Вашингтоне два офицера полиции, а также еще один человек получили ранения после того, как в них врезался пикап в одном из популярных для отдыхающих районов. Об этом сообщает Укринформ.
- В Темзе нашли восьмую жертву теракта в Лондоне 7 июня 2017 г.
- Британская полиция освободила всех задержанных в связи с терактом в Лондоне 6 июня 2017 г.
Власти не исключают, что инцидент может быть связан с терроризмом.
Инцидент произошел поздно вечером в четверг в районе Адамс Морган, где расположено много ресторанов.
Белый пикап набрал скорость и наехал на двух полицейских, которые патрулировали улицы на велосипедах.
Рядом с ними был еще один человек, которого описывают как транспортного работника. По оценкам врачей, его состояние также оценивается как критическое.
Двух подозреваемых 22 и 23 лет арестовали. Полиция нашла оружие в грузовике. Водителя пикапа обвиняют в нападении с целью убийства, обоим мужчинам предъявлено обвинение в незаконном владении оружием.Еще по этой теме