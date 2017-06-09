В Вашингтоне пикап влетел в полицейских, возможен теракт

В Вашингтоне два офицера полиции, а также еще один человек получили ранения после того, как в них врезался пикап в одном из популярных для отдыхающих районов. Об этом сообщает Укринформ.

Власти не исключают, что инцидент может быть связан с терроризмом.

Инцидент произошел поздно вечером в четверг в районе Адамс Морган, где расположено много ресторанов.

Белый пикап набрал скорость и наехал на двух полицейских, которые патрулировали улицы на велосипедах.

Реклама

Рядом с ними был еще один человек, которого описывают как транспортного работника. По оценкам врачей, его состояние также оценивается как критическое.

Двух подозреваемых 22 и 23 лет арестовали. Полиция нашла оружие в грузовике. Водителя пикапа обвиняют в нападении с целью убийства, обоим мужчинам предъявлено обвинение в незаконном владении оружием.

Еще по этой теме