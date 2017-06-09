Норвежский террорист Андерс Брейвик сменил имя

Террорист Андерс Брейвик, организовавший двойной теракт в Норвегии 22 июля 2011 года, официально изменил имя, сообщает газета Verdens Gang.
- Брейвик проиграл апелляцию о плохих условиях в тюрьме 1 марта 2017 г.
- Брейвик обвинил тюрьму в своей радикализации 12 января 2017 г.
- В Норвегии подсчитали применую стоимость охраны Брейвика в тюрьме 11 января 2017 г.
- Норвежские прокуроры: убийца Брейвик опасен как никогда 11 января 2017 г.
- Под впечатлением от Брейвика стрелок из Мюнхена «пригласил» своих жертв на бойню 23 июля 2016 г.
По данным издания, в настоящее время в государственном реестре населения он значится под именем Фьотольф Хансен.
Представляющий интересы заключенного адвокат Эйстейн Стуррвик подтвердил газете, что Брейвик действительно изменил имя.
При этом
юрист не смог сказать, когда именно и почему это было сделано.
«Я только могу сказать, что он действительно это сделал... Мы об этом узнали достаточно недавно», — добавил адвокат.
Ранее Верховный суд Норвегии отказался рассматривать апелляцию Андерса Брейвика о признании факта нарушения его прав в тюрьме.
После этого стало известно, что террорист намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).Еще по этой теме