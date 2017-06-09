Норвежский террорист Андерс Брейвик сменил имя

Андерс Брейвик
 

Андерс Брейвик. Фото: REUTERS/Scanpix

Террорист Андерс Брейвик, организовавший двойной теракт в Норвегии 22 июля 2011 года, официально изменил имя, сообщает газета Verdens Gang.

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По данным издания, в настоящее время в государственном реестре населения он значится под именем Фьотольф Хансен.

Представляющий интересы заключенного адвокат Эйстейн Стуррвик подтвердил газете, что Брейвик действительно изменил имя.

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При этом

юрист не смог сказать, когда именно и почему это было сделано.

«Я только могу сказать, что он действительно это сделал... Мы об этом узнали достаточно недавно», — добавил адвокат.

Ранее Верховный суд Норвегии отказался рассматривать апелляцию Андерса Брейвика о признании факта нарушения его прав в тюрьме.

После этого стало известно, что террорист намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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