ЕС против идеи Порошенко о старых паспортах ЛДНР

 

Фото: REUTERS/Scanpix

ЕС не поддерживает инициативу президента Петра Порошенко о выдаче жителям неподконтрольных Киеву районов Донбасса и Крыма паспортов старого образца.

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Ранее Порошенко поручил рассмотреть вопрос о выдаче жителям ЛДНР и Крыма загранпаспортов старого образца. По его словам, это нужно делать, если возникают проблемы с выдачей им биометрических паспортов.

«Это совершенно не соответствует нашему пониманию.

Все украинские граждане, где бы они ни жили, и которые имеют биометрический паспорт могут путешествовать без визы»,

- заявил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли, передает УНИАН.

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Он подчеркнул, что Евросоюз настаивает, чтобы жители Донбасса и Крыма могли без виз путешествовать в Европу, используя украинский биометрический паспорт.

Мингарелли добавил, что эта позиция ЕС была доведена властям Украины.

«Я не знаю, соглашаются ли они, но это реальность», - сказал представитель ЕС.

Отметим, что Порошенко также заявлял, что жителям ДНР и ЛНР безвиз с ЕС пока не будет доступен. Он подчеркнул, что Украина должна очень ответственно относиться к каждому биометрического паспорту, который выдает.

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