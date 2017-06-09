Вашингтон призвал ослабить блокаду Катара

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон призвал Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива ослабить блокаду Катара, передает AFP.

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Страны Персидского залива разорвали дипотношения с Катаром после того, коак новостное агентство страны выпустило речь от имени эмира в поддержку Ирана. Власти страны объяснили это кибератакой. Тем не менее, Катар обвинили в финансировании терроризма.

«Мы призываем Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет ослаблять блокаду Катара»

, - заявил Тиллерсон, выступая со специальным заявлением по ситуации вокруг Катара.

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По его словам, блокада имеет большие негативные гуманитарные последствия и мешает военным действиям США в регионе и кампании против ИГ.

«Мы видим нехватку продовольствия, семьи были насильственно разделены, дети не ходят в школу. Мы верим, что это непреднамеренные последствия, особенно в этот священный месяц Рамадан, на них можно отреагировать незамедлительно», - сказал госсекретарь.

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