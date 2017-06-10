Еврокомиссия: Нельзя полагаться на США как раньше

Европа должна осознавать свою ответственность, поскольку полагаться на США так, как раньше, уже нельзя, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью Der Spiegel.

«Его (президента США Дональда Трампа - ред.) образ действий принуждает европейцев к иному уровню ответственности. Нас не прижали к стене, но, выражаясь формулировками немецкого канцлера, мы больше не можем полагаться на США так, как раньше», - сказал Юнкер.

Он отметил, что Трамп является партнером, «которого непросто как-то квалифицировать».

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«Политическим ремеслом - в благородном смысле этого слова - в отличие от нас в Европе он владеет немного по-другому», - объяснил Юнкер.

В то же время политик добавил, что не видит альтернатив тесному трансатлантическому сотрудничеству.

«Других возможностей для союза нет, в том числе для США», - полагает он.

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что на США больше нельзя положиться. Об этом он сказала после саммита Большой семерки, результаты которого получились неоднозначными.

В частности, участники саммита G7 не смогли договориться по Парижскому соглашению по климату, в первую очередь из-за противоречий с Трампом.

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