История голодного мальчика из детского дома растрогала пользователей сети

 

Фото: Скриншот видео

Управление по делам детей, семьи и молодежи Норвегии совместно с рекламным агентством Kitchen сняли социальный ролик о мальчике из приемной семьи, который приходит в школу с пустой коробкой для ланча и чувствует себя неуютно среди детей во время перекуса. На рекламу обратило внимание издание Adweek.

По сюжету мальчик уходит из класса, бродит по коридорам и коротает время у фонтанчика с водой. Вернувшись к детям, он обнаруживает в своей коробке для еды угощение.

Школьник оглядывается и понимает, что каждый из его одноклассников поделился частью своего ланча.

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Ролик, опубликованный в Facebook, посмотрели уже более 12 миллионов пользователей. В комментариях люди констатируют, что эту короткую историю должны посмотреть все дети и их родители.

По данным портала Carbonated, власти Норвегии намерены развивать программу усыновления детей из детских домов. В рамках этого проекта также запланирована постройка дополнительных учреждений для того, чтобы как можно больше несовершеннолетних норвежцев обрели жилье.


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