Cколько у «Исламского государства» боевиков? В ООН подсчитали

Количество боевиков террористической организации «Исламское государство» в Сирии и Ираке составляет от 12 до 20 тысяч человек, говорится в докладе Совета Безопасности ООН.
При этом за последние 16 месяцев их количество существенно уменьшилось.
«Приток боевиков в Ирак и Сирию из других регионов сократился, но многие из тех, кто воевал, возвращаются в свои страны и это представляет серьезную угрозу международной безопасности», - говорится в докладе.
В ООН также отметили, что
ИГ акивно использует пропаганду с помощью Интернета и социальных сетей, получая новых последователей за пределами Сирии и Ирака
.
Что касается финансового состояния ИГ, то оно сейчас критическое. Организация финансируется из двух основных источников - углеводороды и налоги/похищения. Сейчас ИГ располагает прибылью в несколько десятков миллионов долларов в месяц и эти средства будут все уменьшаться, считают в ООН.
В Совбезе ООН прогнозируют, что после поражения ИГ в Сирии и Ираке террористы будут заниматься похищением людей с целью выкупа и таким образом поддерживать свое финансовое положение.Еще по этой теме