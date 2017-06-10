СМИ узнали о тайных переговорах между Россией и США по урегулированию в Сирии

Представители России и США провели по меньшей мере две «тайные встречи», на которых обсуждалось урегулирование ситуации в Сирии. Американская The Wall Street Journal утверждает, что на встречах в Иордании военные обсуждали создание зоны безопасности на юго-востоке страны. Третью встречу, которая должна была пройти на этой неделе, отменили.

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По данным WSJ, контакты на эту тему начались после визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в апреле. Около двух недель назад две встречи российских и американских представителей прошли около двух недель назад в Иордании. С американской стороны в переговорах участвовали Бретт Макгерк и Майкл Рэтни - специальные представители США в антитеррористической коалиции, передает РБК.

Еще один раунд переговоров должен был пройти в Аммане на этой неделе, однако был перенесен на неопределенный срок. Как передает РИА «Новости», произошло это из-за трудностей в согласовании времени ее проведения.

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WSJ указывает, что

секретность переговоров объяснялась стремлением Белого дома наладить контакты с Россией

на фоне продолжающегося в США расследования по поводу возможного вмешательства Москвы в президентские выборы.

С опасениями перед переговорами выступили представители Пентагона, однако в Белом доме посчитали, что переговоры с Москвой могут ускорить уничтожение экстремистов «Исламского государства»*. А в случае успеха на юго-западе Сирии, где правительственным войскам противостоят отряды вооруженной оппозиции, практику можно будет распространить на другие районы страны.

Госдеп, а также посольство России в США никак не прокомментировали переговоры. Впрочем, в Госдепартаменте указали, что хотят найти дипломатическое решение сирийского конфликта и победить террористические группировки.

В начале мая представители России, Турции и Ирана подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. В них вошли провинция Идлиб и части соседних регионов - Алеппо, Латакии, Хамы. В Генштабе после этого заявили, что зоны деэскалации помогли кардинально улучшить ситуацию в стране и начать там восстановление инфраструктуры.

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