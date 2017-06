Перехват бомбардировщиков США российским Су-27 сфотографировали с борта самолета

Американские бомбардировщики, дислоцированные на британской базе Фэрфорд, регулярно совершают облеты над нейтральными водами Балтийского моря. В Минобороны РФ сообщали о перехвате одной из таких миссий 6 июня.

О сближении самолетов 9 июня официальных данных от Минобороны РФ не поступало. В то же время «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга передавал довольно подробную информацию об этом полете.

A picture I took of a Russian "flanker" fighter on the tail of a @usairforce B-52 bomber over the Baltic Sea today—I was onboard a KC-135 pic.twitter.com/pGbawrCM30— Nolan Peterson (@nolanwpeterson) June 9, 2017