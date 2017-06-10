СМИ: фигуранты дела о взрывах в Гетеборге прошли подготовку в России

 

Фото: AFP/LETA

Deutsche Welle


Фигуранты дела о взрывах в шведском Гетеборге, по версии следствия, проходили военизированную подготовку в России. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил прокурор Матс Юнгквист.

По его словам, подозреваемые в возрасте 20, 23 и 50 лет поддерживали контакт со скандинавской радикальной национал-социалистической организацией «Северное движение сопротивления». Кроме того,

двое из трех находящихся на скамье подсудимых прошли обучение в лагере ультранационалистического «Русского имперского движения» (РИД) под Санкт-Петербургом.

Подъем в 7 утра, отбой - в 22 вечера

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Обвиняемые прошли интенсивный курс подготовки, который по времени занял «от нескольких дней до недели», пояснил прокурор. Подъем осуществлялся в 07:00 утра, отбой - в 22:00 вечера. Лагерь располагался на территории ряда заброшенных зданий неподалеку от Северной столицы.

Следствие располагает фотографиями, на которых мужчины в военной форме держат в руках автоматы Калашникова.

Как напоминает газета Dagens Nyheter, основатель РИД Станислав Воробьев, в частности, лично посещал Швецию. Российская организация также перечисляла средства Северному движению сопротивления.

Кроме того, к военизированным тренингам подсудимых имел отношение центр тактической и огневой подготовки «Партизан», который состоит в тесной связи с РИД и проводит «обучение гражданского населения личному выживанию в условиях войн», отмечает газета.

В чем обвиняют подозреваемых?

Издание Göteborgs-Posten, в свою очередь, отмечает, что подозреваемые вернулись в Швецию в августе 2016 года и два месяца спустя приступили к закладке бомб в Гетеборге. Двоим из проходящих по делу предъявлены обвинения в попытке убийства или нападения при отягчающих обстоятельствах. Кроме того, всем троим вменяют в вину создание угрозы общественной безопасности.

Серия атак в Гетеборге

Первый из серии взрывов прогремел 11 ноября 2016 года в здание форума, где собирались члены шведской левой организации. По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. 5 января 2017 года взрывное устройство сдетонировало в центре для беженцев на западе Гетеборга, серьезные ранения ног получил один из его сотрудников. Третья бомба была обнаружена 25 января этого года на территории кемпинга на окраине города, где в этот период были размещены соискатели убежища. Она не была приведена в действие из-за ошибки при сборке устройства.

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