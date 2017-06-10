Разгул стихии в России: жителей Омска ужаснул огромный смерч

 

Фото: Скриншот видео

По Омской области (Россия) прошел мощный смерч, который предшествовал мощному урагану. Об этом сообщает российское издание vesti.ru.

Еще по этой теме

Любительские видео бушующей стихии были опубликованы на сайте YouTube.

Видео

Реклама

Отмечается, что смерч прошел в сотнях метров от населенного пункта и лишь чудом не привел к еще более серьезным последствиям. На кадрах видно, как

мощнейшая воронка поднимает в воздух предметы и растения.

В результате последующего урагана произошли десятки аварий на дорогах, повалены сотни деревьев, порваны линии электропередачи. О пострадавших в результате урагана не сообщается.

Еще по этой теме
В США жертвами торнадо стали 18 человек

В США жертвами торнадо стали 18 человек

Разрушительное торнадо в США, есть пострадавшие

Разрушительное торнадо в США, есть пострадавшие

Торнадо в Техасе привел к пяти жертвам, более 50 ранены

Торнадо в Техасе привел к пяти жертвам, более 50 ранены


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Rīga, 75000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 68800 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR

reklama.vesti.lv

Экс-солист группы «На-На» откровенно рассказал о рецидиве рака Showbiz

Экс-солист группы «На-На» откровенно рассказал о рецидиве рака

Осторожно: хакеры воруют ваши данные в соцсетях! Hi-Tech

Осторожно: хакеры воруют ваши данные в соцсетях!

Полезные советы для тех, кто съел слишком много Wo&Men

Полезные советы для тех, кто съел слишком много

Девушки в мужских рубашках: 4 образа от дизайнера, включая секси Wo&Men

Девушки в мужских рубашках: 4 образа от дизайнера, включая секси

...И люди обсуждают это всерьёз! Hi-Tech

...И люди обсуждают это всерьёз!

Стихия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
GALVENO GRĀMATVEDI
GALVENO GRĀMATVEDI
http://alkoutlet.lv

Темы

 