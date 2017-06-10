Разгул стихии в России: жителей Омска ужаснул огромный смерч

По Омской области (Россия) прошел мощный смерч, который предшествовал мощному урагану. Об этом сообщает российское издание vesti.ru.
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Любительские видео бушующей стихии были опубликованы на сайте YouTube.
Видео
Отмечается, что смерч прошел в сотнях метров от населенного пункта и лишь чудом не привел к еще более серьезным последствиям. На кадрах видно, как
мощнейшая воронка поднимает в воздух предметы и растения.
В результате последующего урагана произошли десятки аварий на дорогах, повалены сотни деревьев, порваны линии электропередачи. О пострадавших в результате урагана не сообщается.Еще по этой теме