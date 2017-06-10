Разгул стихии в России: жителей Омска ужаснул огромный смерч

По Омской области (Россия) прошел мощный смерч, который предшествовал мощному урагану. Об этом сообщает российское издание vesti.ru.

Любительские видео бушующей стихии были опубликованы на сайте YouTube.

Видео

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Отмечается, что смерч прошел в сотнях метров от населенного пункта и лишь чудом не привел к еще более серьезным последствиям. На кадрах видно, как

мощнейшая воронка поднимает в воздух предметы и растения.

В результате последующего урагана произошли десятки аварий на дорогах, повалены сотни деревьев, порваны линии электропередачи. О пострадавших в результате урагана не сообщается.

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