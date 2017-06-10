На Украине запустили таймер безвиза

Президент Украина Петр Порошенко и глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли
 

Президент Украина Петр Порошенко и глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли. Фото: AP/ScanPix

Через 12 часов для Ураины откроются двери Евросоюза, провозгласил президент. Возле Администрацией президента состоялась церемония символического запуска таймера безвиза.

В церемонии приняли участие президент Петр Порошенко и глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

«Двери Европейского Союза через 12 часов открываются для нашей большой 45-миллионной нации, для украинского народа», - сказал президент.

Реклама

Порошенко заявил, что Украина никогда больше не вернется в Советский Союз.

«Это будет уже окончательное «Прощай» Российской империи, и слова «Back in the USSR» мы будем слышать, лишь слушая Битлз.

Никогда Украина больше не вернется в Советский Союз, потому что мы - гордая и свободная демократическая нация – возвращаемся в семью европейских народов. Я горжусь, что нам это удалось», - заявил президент.

Также Порошенко добавил, что этому событию радуются герои Небесной сотни и герои АТО.

Отметим, сегодня в 20:30 президент Украины примет участие в торжественном мероприятии по случаю введения безвизового режима с ЕС, которое будет проходить на Европейской площади столицы.

Как известно, 11 июня европейские страны запустят безвизовый режим для Украины не одновременно, а в четыре этапа в течение ночи.

Видео

Еще по этой теме
Порошенко: Прощай, советско-российская империя

Порошенко: Прощай, советско-российская империя

Порошенко: В ночь безвиза начнется новая эпоха

Порошенко: В ночь безвиза начнется новая эпоха

Порошенко: Украина будет в НАТО и Евросоюзе

Порошенко: Украина будет в НАТО и Евросоюзе


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 94000 EUR

reklama.vesti.lv

Девушки в мужских рубашках: 4 образа от дизайнера, включая секси Wo&Men

Девушки в мужских рубашках: 4 образа от дизайнера, включая секси

Будто не в Латвии! Кемерское болото с высоты птичьего полета Hi-Tech

Будто не в Латвии! Кемерское болото с высоты птичьего полета

Не надо стесняться: Рианна показала располневшую фигуру в прозра Showbiz

Не надо стесняться: Рианна показала располневшую фигуру в прозра

Экс-солист группы «На-На» откровенно рассказал о рецидиве рака Showbiz

Экс-солист группы «На-На» откровенно рассказал о рецидиве рака

NASA отобрало 12 человек для полета на Марс Hi-Tech

NASA отобрало 12 человек для полета на Марс

Украина

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
GALVENO GRĀMATVEDI
GALVENO GRĀMATVEDI
http://alkoutlet.lv

Темы

 