На Украине запустили таймер безвиза

Через 12 часов для Ураины откроются двери Евросоюза, провозгласил президент. Возле Администрацией президента состоялась церемония символического запуска таймера безвиза.

В церемонии приняли участие президент Петр Порошенко и глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

«Двери Европейского Союза через 12 часов открываются для нашей большой 45-миллионной нации, для украинского народа», - сказал президент.

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Порошенко заявил, что Украина никогда больше не вернется в Советский Союз.

«Это будет уже окончательное «Прощай» Российской империи, и слова «Back in the USSR» мы будем слышать, лишь слушая Битлз.

Никогда Украина больше не вернется в Советский Союз, потому что мы - гордая и свободная демократическая нация – возвращаемся в семью европейских народов. Я горжусь, что нам это удалось», - заявил президент.

Также Порошенко добавил, что этому событию радуются герои Небесной сотни и герои АТО.

Отметим, сегодня в 20:30 президент Украины примет участие в торжественном мероприятии по случаю введения безвизового режима с ЕС, которое будет проходить на Европейской площади столицы.

Как известно, 11 июня европейские страны запустят безвизовый режим для Украины не одновременно, а в четыре этапа в течение ночи.

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