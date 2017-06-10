Мужчина открыл огонь по домочадцам и прохожим

В поселке Кратово Раменского района Московской области хозяин частного дома расстрелял всех, кто находился в помещении, после чего открыл огонь по соседям и прибывшим полицейским. Об этом сообщил источник в силовых структурах Подмосковья.

«Пока известно об одном погибшем и трех пострадавших, которые доставлены в больницы в тяжелом состоянии. Но это только прохожие. У всех огнестрельные раны от охотничьего оружия», — уточнил источник.

По словам другого источника, хозяин дома забаррикадировался в сарае, откуда ведет огонь по спецназу Росгвардии.

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Источник также добавил, что в момент начала стрельбы, по словам соседей, в доме было пять человек.

Четверо, вероятно, погибли, пятый ведет огонь.

На данный момент место происшествия оцеплено, сотрудники СОБР начали штурм дома.

Официальный представитель подмосковного главка СКР Елена Фокина подтвердила информацию об инциденте. По ее словам, следователи уже приступили к опросу пострадавших.

В ночь на 4 июня в садоводческом товариществе близ поселка Редкино было совершено массовое убийство. Во время застолья между выпивавшими завязался спор о службе в армии. 45-летний электрик из Москвы Сергей Егоров начал рассказывать, что он служил в ВДВ. Участники застолья заявили, что не верят ему, из-за чего тот вспылил и уехал.

Позднее электрик вернулся с карабином «Сайга» и открыл по людям огонь. Восемь человек он застрелил на месте. Еще одну участницу застолья Егоров пытался заставить копать могилу, но та отказалась, после чего также была убита. Жертвами стали четыре женщины и пять мужчин.

Одной женщине из находившихся за столом удалось выжить. По факту убийства возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).