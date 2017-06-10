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Эстонцы должны уважать желание русских давать своим детям образование на родном языке хотя бы в объеме основной школы, а русские – смириться с тем, что госязыком Эстонии останется один только эстонский, пишет педагог Ирина Кург на портале Postimees.

Каждый от большого страха ищет защиты от какого-либо внешнего фактора, дрожащим пальцем указывая на источник тревог: «Если бы я поехал за границу, то уж конечно выучил бы местный язык так, что говорил бы на нем лучше, чем на родном!

Почему же эти неблагодарные здесь у нас этого не делают?».

Прежде всего следует успокоиться, а затем критически проанализировать все обстоятельства.

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Исторически сложилось так, что огромная часть, примерно треть жителей Эстонии – инородцы. Для кого-то это слишком много, для кого-то наоборот.

Свои внутренние национальные проблемы мы должны решать все-таки сами, не привлекая никого из-за границы, потому что за всё однажды придется платить.

Достичь реальной договоренности возможно только в честном диалоге и при понимании того, что ни одна сторона не получит всё, чего хотела бы получить в идеале. Точка равновесия всегда лежит посередине. Решение не понравится никому, это правда, но если к нему не прийти, мы так и будем ссориться. И всё это не кончится хорошо ни для одной сторон.

Какими могли бы быть первоначальные условия, на которые можно опереться, чтобы выбраться из бездны, в которой мы сейчас находимся?

Я считаю, что нужно выбрать всего две самых важных позиции, одну для эстонцев и одну для русских, и все дальнейшие шаги связать с этими вещами.

Русские должны смириться с тем, что государственным языком Эстонии останется один только эстонский. Потому что Эстония и правда единственное место в мире, в котором эстонский язык может развиваться.

Эстонцы должны уважать желание русских давать своим детям образование на родном (русском) языке по крайней мере в объеме основной школы. Также эстонцы должны отказаться от сомнительных массовых экспериментах под названием «погружение и интеграция».

Потому что

структурные отличия эстонского и русского языков влияют на восприятие мира и мышление их носителей.

Эту истину не опровергнет ни одно заявление о дружбе, любви и доброжелательности.

Между тем каждый следующий разговор о стоящих на повестке дня преобразованиях в деле эстонского и русского языка раздражает русских пуще прежнего. Испытавшие «интеграционные проекты» на собственной шкуре люди уже не верят другой стороне. Насильно погружать в язык и интегрировать не имеет смысла, это дорого и ничем хорошим не обернется.

Кроме окончательного отторжения и презрения.

Вместо этого нужно всерьез продумать и внедрить новые учебные методики, основанные на явных когнитивных отличиях эстонского и русского языков и уважении к личности – методики, позволяющие наряду с полноценным образованием на родном языке выучиться также государственному языку, и не просто, а с интересом и уважением.

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