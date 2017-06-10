Бывший ведущий Top Gear разбился в жутком ДТП

 

Фото: AP/ScanPix

 

Один из бывших ведущих британского автомобильного шоу Top Gear Ричард Хаммонд был госпитализирован после аварии, произошедшей на съемках нового шоу The Grand Tour в горах Швейцарии. По данным телеканала Sky News, у телеведущего диагностирован перелом коленного сустава, его жизни угрозы нет.

«Ричард был в сознании и говорил, самостоятельно выбравшись из машины до того, как она загорелась. Он был доставлен авиационно-медицинской службой в больницу Санкт-Галлена для обследования, поскольку выяснилось, что у него перелом колена», - цитирует сообщение телеканала ТАСС.

Коллега Хаммонда по Top Gear Джереми Кларксон на своей странице в Twitter, что это была «самая крупная и пугающая авария», которую ему приходилось видеть. «К счастью, с Ричардом все в порядке», - добавил Кларксон.

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На странице шоу The Grand Tour в Facebook сообщается, что Хаммонд не получил серьезных травм. «Ричард был в сознании и мог говорить, он самостоятельно выбрался из автомобиля перед тем, как машина воспламенилась. Его доставили в госпиталь на вертолете», - отметили сотрудники программы.

Никого кроме Хаммонда в момент аварии в автомобиле не находилось. В социальных сетях также появились фотографии с места ДТП, на которых видно, что машина после аварии превратилась в груду обгоревшего металла.

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