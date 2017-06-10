Во Франции начались парламентские выборы

На заморских территориях Франции началось голосование в рамках первого тура парламентских выборов, сообщает Le Figaro.

Избиратели голосуют на островах Сен-Пьер и Микелон. Они изберут своего депутата из пяти кандидатов, среди которых и нынешний министр заморских территорий Анник Джирардин, представляющая Радикальную партию левых.

На этих островах открыто четыре избирательных участка для 4971 избирателя.

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Позже выборы начнутся в Гваделупе, Мартинике, Французской Гвиане и Французской Полинезии.

На основной части Франции избирательные участки откроются утром в воскресенье, 11 июня.

Как сообщал Корреспондент.net, партия президента Франции Эммануэля Макрона лидирует накануне выборов в парламент.

Напомним, выборы во французский парламент пройдут в два тура – 11 и 18 июня. Французы изберут 577 депутатов.

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