В центре Амстердама автомобиль наехал на пешеходов

«Нет ничего, что указывало бы на террористическую атаку», - заявили в полиции Амстердама. По словам полицейских, автомобиль остановился в неположенном месте, а после того как к нему приблизились сотрудники полиции,

водитель осуществил попытку к бегству - автомобиль сбил несколько прохожих и врезался в стену.

Центральный вокзал Амстердама, возле которого произошел инцидент, не были закрыт и продолжил работу в обычном режиме.

🆘‼️👮🔥 #Netherlands : Major incident at #Amsterdam central train station as 'car ploughs into crowd of people. 5 injured ppl. Driver arrested! pic.twitter.com/FQNativ2sn — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) June 10, 2017

🆘‼️👮🔥 #Netherlands: Car ploughs into crowd in a auto-free zone at the #Amsterdam train station. 8 injured, two of them seriously. pic.twitter.com/wYIbA0jHEg— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) June 10, 2017