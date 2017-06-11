В центре Амстердама автомобиль наехал на пешеходов

В центре Амстердама в субботу, 10 июня, автомобиль наехал на пешеходов. В результате инцидента, произошедшего неподалеку от главного железнодорожного вокзала столицы Нидерландов, пострадали восемь человек. Шестеро из них были доставлены в больницы, двое - с серьезными ранениями. Водитель был арестован полицией.

«Нет ничего, что указывало бы на террористическую атаку», - заявили в полиции Амстердама. По словам полицейских, автомобиль остановился в неположенном месте, а после того как к нему приблизились сотрудники полиции,

водитель осуществил попытку к бегству - автомобиль сбил несколько прохожих и врезался в стену.

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Incident met auto bij Amsterdam Centraal https://t.co/6SVOl6enzo— NOS (@NOS) June 10, 2017

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Центральный вокзал Амстердама, возле которого произошел инцидент, не были закрыт и продолжил работу в обычном режиме.

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🆘‼️👮🔥 #Netherlands: Major incident at #Amsterdam central train station as 'car ploughs into crowd of people. 5 injured ppl. Driver arrested! pic.twitter.com/FQNativ2sn— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) June 10, 2017

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