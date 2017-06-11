Вступил в силу безвизовый режим Украины с ЕС

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

С полуночи 11 июня все граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, смогут посещать без виз 30 стран Европы.

Безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом в ночь на воскресенье, 11 июня, официально вступает в силу.

Так, все граждане Украины при наличии биометрического паспорта могут посещать 30 стран Европы без виз и находиться там до 90 дней в течение 180 дней, а именно все страны-члены ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию.

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Первыми запускают безвиз для Украины Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Греция и Кипр. Уже с полночи по киевскому времени, украинцы смогут ездить в эти государства без виз.

Через час отменят визы большая часть европейских стран: Австрия, Бельгия, Дания, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Словения, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Последней страной на европейском континенте, которая запускает безвиз с Украиной, станет Португалия – в два часа ночи.

В три часа аналогичный шаг предпримет Исландия, которая не входит в состав ЕС, но является государством-членом Шенгена.

Последней страной, которая 11 июня предоставит Украине безвиз, станет Гренландия, которая не является членом ни ЕС, ни Шенгена. Тем не менее, этот остров является автономной частью Дании, а потому и отменит визы.

Напомним, президент Петр Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю введения безвиза с ЕС заявил, что у безвиза есть начало, а конца – не будет.

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