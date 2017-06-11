Меркель раскритиковала «стену Трампа»

Возведение стены между США и Мексикой не решит проблем, вызванных иммиграцией. Об этом во время визита в Мехико заявили канцлер Германии Ангела Меркель, передает ВВС.

По ее словам, история показала, что миграционные проблемы удавалось решать только тогда, когда государства хорошо ладили со своими соседями.

«Очевидно, что сначала нужно справиться с причинами, из-за которых люди покидают родные места, а это означает, что возведение стен и изоляция не решат проблему», – заявила Меркель.

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Канцлер Германии отметила, что ключом к прекращению нелегальной миграцией является повышение уровня жизни в бедных регионах.

Меркель периодически критикуют в Германии за то, что страна приняла более миллиона беженцев с 2015 года.