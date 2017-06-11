В Забайкалье обнаружили две тонны недоставленных писем

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Две тонны не доставленной почтовой корреспонденции обнаружили полицейские при обыске в квартире в Чите, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Забайкальскому краю.

Обыск проходил в квартире женщины, которая проходит подозреваемой по уголовному делу. Суть его не уточняется. Однако по итогам обыска пришлось добавить материал об административном нарушении. Дома у нее нашли тонны писем, в том числе, как подчеркивают правоохранители, недоставленные письма из судов.

«Сотрудниками читинского городского управления МВД России установлено, что сестра хозяйки квартиры, в которой проводился обыск, является работником одного из почтовых отделений», - говорится в сообщении.

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По какой причине почтальон складировала почтовые отправления у родственницы, сейчас выясняют полицейские.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы направлены в службу судебных приставов.


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