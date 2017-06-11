В Канаде умер создатель гавайской пиццы

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Сэму Панопулосу (Sam Panopoulos) было 83 года. Он скончался в больнице, куда попал вскоре после того, как отпраздновал золотую свадьбу - сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на Sky News.

Именно Сэму принадлежит идея смешать ананасы с беконом и сделать из этого начинку для пиццы. Он осуществил свою идею в 1962 году в ресторане, который принадлежал ему и его братьям. Поначалу новинка посетителям не понравилась. «Но потом все как с цепи сорвались, потому что тогда никто не смешивал сладкое с кислым, еда была очень простой», — рассказывал он.

Название «Гавайская» произошло от марки консервированных ананасов, которые использовались при приготовлении первой пиццы.

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