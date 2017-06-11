«Прощай, немытая Россия»: Порошенко стихами поздравил украинцев с безвизовым режимом

Безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом в ночь на воскресенье, 11 июня, официально вступает в силу. Так, все граждане Украины при наличии биометрического паспорта могут посещать 30 стран Европы без виз и находиться там до 90 дней в течение 180 дней, а именно все страны-члены ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что безвизовый режим между его страной и Евросоюзом, «знаменует окончательный разрыв» Украины с «Российской империей», сообщает портал topnews.ru со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«Сегодня мы собрались, чтобы вместе выполнить настоящую «оду радости» по случаю получения законного права и реальной возможности безвизовых поездок в ЕС. Это гораздо больше, чем начало нового года, потому что мы с вами вступаем в другую историческую эпоху. Это событие знаменует окончательный разрыв Украины с Российской империей, а украинского демократического мира - с авторитарным «русским миром«. Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ», - процитировал Порошенко стихотворение Лермонтова.

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