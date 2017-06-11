Разговоры пассажиров о терроризме привели к экстренной посадке самолета в аэропорту Кельна

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Три пассажира рейса Любляна—Лондон задержаны в аэропорту Кельна после того, как самолет совершил там экстренную посадку, передает портал rus.postimees.ee со ссылкой на Reuters.

В заявлении полиции Кельна говорится, что решение о внеплановой посадке было принято после того, как другие пассажиры сообщили, что мужчины обсуждали «террористические дела». Полиция допросила пассажиров и досмотрела самолет.

Рюкзак, принадлежавший задержанным, вынесли из воздушного судна и уничтожили контролируемым взрывом. О его содержимом не сообщается.

Реклама

Воздушное сообщение было нарушено на несколько часов.

Еще по этой теме
Нетрезвый россиянин попытался выйти из летевшего самолета

Нетрезвый россиянин попытался выйти из летевшего самолета

250 евро. Такова компенсация AirBaltic пассажирке, которую дважды высадили из самолета

250 евро. Такова компенсация AirBaltic пассажирке, которую дважды высадили из самолета


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Mārupe, 168000 EUR
Дом
Дом, Daudzeses pag., 180000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 160000 EUR

reklama.vesti.lv

Эта малышка уже третий год ждет хозяйку, которая не вернется Wo&Men

Эта малышка уже третий год ждет хозяйку, которая не вернется

Лера Кудрявцева с трудом передвигается из-за новой травмы Showbiz

Лера Кудрявцева с трудом передвигается из-за новой травмы

Будто не в Латвии! Кемерское болото с высоты птичьего полета Hi-Tech

Будто не в Латвии! Кемерское болото с высоты птичьего полета

Присоединяйтесь! В Сети стартовал флешмоб «Приседай с собакой» Wo&Men

Присоединяйтесь! В Сети стартовал флешмоб «Приседай с собакой»

NASA отобрало 12 человек для полета на Марс Hi-Tech

NASA отобрало 12 человек для полета на Марс

Авиация

Курьезы

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
JAUNĀKO ZĪMOLU SPECIĀLISTI/-U
JAUNĀKO ZĪMOLU SPECIĀLISTI/-U
PREČU KOMPLEKTĒTĀJU
PREČU KOMPLEKTĒTĀJU
INŽENIERIS/-E
INŽENIERIS/-E
ENGINEER
ENGINEER
http://alkoutlet.lv

Темы

 