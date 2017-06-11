Разговоры пассажиров о терроризме привели к экстренной посадке самолета в аэропорту Кельна

Три пассажира рейса Любляна—Лондон задержаны в аэропорту Кельна после того, как самолет совершил там экстренную посадку, передает портал rus.postimees.ee со ссылкой на Reuters.

В заявлении полиции Кельна говорится, что решение о внеплановой посадке было принято после того, как другие пассажиры сообщили, что мужчины обсуждали «террористические дела». Полиция допросила пассажиров и досмотрела самолет.

Рюкзак, принадлежавший задержанным, вынесли из воздушного судна и уничтожили контролируемым взрывом. О его содержимом не сообщается.

Реклама

Воздушное сообщение было нарушено на несколько часов.

Еще по этой теме