Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения открыло в Чернобыле хостел для туристов, которые путешествуют в Зоне отчуждения - сообщает портал rus.postimees.ee со ссылкой на портал РБК.

Сообщается, что хостел рассчитан на 100 мест для краткосрочного проживания в нем посетителей Зоны отчуждения. Для посетителей доступны: плазменный телевизор, душевая кабина, туалет, удобная мебель в каждой одно- или двухместной комнате, бесплатное пользование сетью Интернет и тому подобное.

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