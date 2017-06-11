На заднем плане - Чернобыльская АЭС
 

На заднем плане - Чернобыльская АЭС. Фото: REUTERS/Scanpix

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения открыло в Чернобыле хостел для туристов, которые путешествуют в Зоне отчуждения - сообщает портал rus.postimees.ee со ссылкой на портал РБК.

Сообщается, что хостел рассчитан на 100 мест для краткосрочного проживания в нем посетителей Зоны отчуждения. Для посетителей доступны: плазменный телевизор, душевая кабина, туалет, удобная мебель в каждой одно- или двухместной комнате, бесплатное пользование сетью Интернет и тому подобное.

Еще по этой теме
Война с Россией напугала Порошенко сильнее Чернобыля

Война с Россией напугала Порошенко сильнее Чернобыля

ФОТО: Дикие животные, живущие в зоне Чернобыльской катастрофы

ФОТО: Дикие животные, живущие в зоне Чернобыльской катастрофы


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Rāmava, 36000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 192000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 94000 EUR

reklama.vesti.lv

Осторожно: хакеры воруют ваши данные в соцсетях! Hi-Tech

Осторожно: хакеры воруют ваши данные в соцсетях!

NASA отобрало 12 человек для полета на Марс Hi-Tech

NASA отобрало 12 человек для полета на Марс

ВИДЕО: Криштиану Роналду в Риге глазами латвийских шоуменов Showbiz

ВИДЕО: Криштиану Роналду в Риге глазами латвийских шоуменов

Будто не в Латвии! Кемерское болото с высоты птичьего полета Hi-Tech

Будто не в Латвии! Кемерское болото с высоты птичьего полета

Хворостовский рассказал о болезни, которая «убила» его легкие Showbiz

Хворостовский рассказал о болезни, которая «убила» его легкие

Украина

Путешествия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BIROJA VADĪTĀJS/-A
BIROJA VADĪTĀJS/-A
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
JAUNĀKO ZĪMOLU SPECIĀLISTI/-U
JAUNĀKO ZĪMOLU SPECIĀLISTI/-U
PREČU KOMPLEKTĒTĀJU
PREČU KOMPLEKTĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 