Иран послал в Катар четыре самолета с едой, спасая соседа от голода в изоляции

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Иран направил в Катар четыре самолета с продовольствием, чтобы не допустить дефицита в стране, которая оказалась в изоляции после решения ряда арабских соседей наказать руководство за поддержку терроризма. Как передает Reuters, власти Ирана объявил о готовности каждый день посылать в Катар 100 тонн еды и фруктов. Рейсы осуществляет авиакомпания IranAir. Готова помочь и Россия, но Катар пока отказывается.

Катар оказался в изоляции после того, как Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. В Катаре - небольшом государстве на берегу Персидского залива - обвинения назвали ложными. Страна хорошо зарабатывает на экспорте сжиженного газа танкерами, но большая часть продовольствия импортируется.

Как передает Reuters, власти в Катаре подтвердили приземление трех самолетов из Ирана - они доставили в основном скоропортящиеся фрукты и овощи. Продовольственные товары, которые не требуют срочной транспортировки, Иран доставляет по морю катерами.

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Глава МИД Катара Мохаммед бен Абдель Рахман Аль-Тани, находящийся с визитом в Москве, заявил, что, помимо Ирана, помощь оказывает Турция. Готова помочь и Россия, но пока нужды в этом нет.

«Иран предложил нам помощь, как и другие дружественные страны. Россия предложила нам помощь в случае необходимости. Но на данный момент такой необходимости не возникло. Что мы используем сейчас - так это все каналы из Турции и другие страны», - сообщил Аль-Тани в интервью телеканалу «Россия 24».

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе о прекращении морского и авиационного сообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.

Власти Катара отвергают обвинения в спонсировании экстремистских организаций и заявляют, что нападки связаны с успехами страны и ее независимой политикой.


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