Лидер лондонских террористов пытался устроиться охранником на Уимблдон

Один из лондонских террористов Хурам Шазад Батт ранее пытался устроиться на работу в охранную компанию, которая обеспечивает безопасность международного теннисного турнира в Уимблдоне и матчей английской премьер-лиги по футболу, сообщает NEWSru Israel со ссылкой на The Telegraph.

По данным СМИ, Батт успел подать документы, но до собеседования дело не дошло, так как интервью было назначено на конец июня.

Велика вероятность того, что Хурам Батт намеревался совершить нападение в Уимблдоне или на одном из футбольных матчей.

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В итоге он стал участником другого теракта - на лондонском мосту. Накануне Скотланд-Ярд сообщил, что террористы пытались взять в аренду многотонный грузовик, но не смогли оплатить сделку через интернет.

Вечером 3 июня на Лондонском мосту автомобиль врезался в группу пешеходов, после чего из него вышли трое террористов, вооруженных ножами, и напали на людей. Боевики также атаковали посетителей одного из ресторанов на территории продуктового рынка Borough Market. В результате теракта восемь человек погибли, около 50 получили ранения. Все террористы, участвовавшие в этом нападении, были убиты полицией. Имена террористов: 22-летний Юссеф Зарба, 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан.





